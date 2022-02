Martedì 8 Febbraio 2022 – 400ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) seduta Ora inizio: 16:31 L’esame del ddl 2488, conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, inizierà alle ore 9.30 della seduta di giovedì 10 Febbraio. Il presidente della Commissione affari costituzionali, sen. Parrini (PD), ha chiesto un rinvio per esaminare in sede referente gli emendamenti presentati. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi giovedì 3 Febbraio, ha stabilito che questa settimana sarà discusso il decreto-legge proroga dello stato di emergenza, il cui esame potrà proseguire dal 15 al 17 Febbraio; domani, alle ore 16, il Ministro dell’interno renderà un’informativa sui fatti occorsi in recenti ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Ora inizio: 16:31 L’esame del ddl 2488, conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, inizierà alle ore 9.30 delladi giovedì 10. Il presidente della Commissione affari costituzionali, sen. Parrini (PD), ha chiesto un rinvio per esaminare in sede referente gli emendamenti presentati. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi giovedì 3, ha stabilito che questa settimana sarà discusso il decreto-legge proroga dello stato di emergenza, il cui esame potrà proseguire dal 15 al 17; domani, alle ore 16, il Ministro dell’interno renderà un’informativa sui fatti occorsi in recenti ...

