Inter, incontro con l’entourage di Perisic: la società vuole rinnovarlo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come riportato da Sky Sport, nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra l’Inter e l’entourage di Ivan Perisic. Il club nerazzurro, nonostante il recente acquisto di Gosens, ha manifestato agli agenti del croato la volonta di andare avanti anche nelle prossime stagioni. Il contratto del centrocampista è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il discorso, intanto, è stato rimandato ai prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come riportato da Sky Sport, nei giorni scorsi è andato in scena untra l’di Ivan. Il club nerazzurro, nonostante il recente acquisto di Gosens, ha manifestato agli agenti del croato la volonta di andare avanti anche nelle prossime stagioni. Il contratto del centrocampista è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il discorso, intanto, è stato rimandato ai prossimi giorni. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter | Incontro con l'entourage di Ivan #Perisic: la società vuole rinnovarlo - mercatoymercado : RT @SkySport: Inter a lavoro per i rinnovi: incontro con gli agenti di Perisic e Handanovic #SkySport #Inter #Perisic #Handanovic https://… - ParliamoDiNews : Calcio: Inter a lavoro per i rinnovi, incontro con gli agenti di Handanovic e Perisic – Libero Quotidiano #calcio… - TV7Benevento : Calcio: Inter a lavoro per i rinnovi, incontro con gli agenti di Handanovic e Perisic - - andreastoolbox : Inter a lavoro per i rinnovi: incontro con gli agenti di Perisic e Handanovic | Sky Sport -