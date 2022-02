GdS – Inchiesta plusvalenze, l’Inter è tranquilla: operazioni documentabili (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Inchiesta sulle plusvalenze nel nostro calcio da parte della Guardia di Finanza Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha ottenuto il mandato di acquisire negli uffici della Covisoc, all’Interno della sede della Federcalcio, la relazione sulle 62 operazioni sospette effettuate tra il 2019 e il 2021 da diverse squadre di Serie A. Tra le squadre coinvolte c’è anche l’Inter che però, secondo la Gazzetta dello Sport, si dichiara tranquilla. “Il club nerazzurro è comunque tranquillo, considera i fatti di ieri un atto dovuto e al di là di quelli che saranno gli sviluppi dell’indagine continua a ribadire che tutte le operazioni sono documentabili. Già il 21 dicembre la Procura milanese si era mossa richiedendo delle perquisizioni nella sede ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022)sullenel nostro calcio da parte della Guardia di Finanza Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha ottenuto il mandato di acquisire negli uffici della Covisoc, alno della sede della Federcalcio, la relazione sulle 62sospette effettuate tra il 2019 e il 2021 da diverse squadre di Serie A. Tra le squadre coinvolte c’è ancheche però, secondo la Gazzetta dello Sport, si dichiara. “Il club nerazzurro è comunque tranquillo, considera i fatti di ieri un atto dovuto e al di là di quelli che saranno gli sviluppi dell’indagine continua a ribadire che tutte lesono. Già il 21 dicembre la Procura milanese si era mossa richiedendo delle perquisizioni nella sede ...

Advertising

GDS_it : Inchiesta per #corruzione a Napoli: agli arresti domiciliari un magistrato, la sua compagna, un avvocato, e tre imp… - targa_rtarga53 : Bene, anche voi come la GDS! Perché nel titolo è evidenziata solo l’Inter, mentre nell’articolo sono presenti anche… - GDS_it : C'è un #carabiniereindagato per #falsoideologico in atto pubblico nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al blit… - Nonnadinano : RT @GDS_it: «Il #coronavirus ha portato bene economicamente. Non so più dove aprire i conti correnti in giro per il mondo»: un'intercettazi… -