F1 | Paul Monaghan | “La parte anteriore è sicuramente più lunga Le gomme hanno un effetto aerodinamico abbastanza significativo”

(Di giovedì 10 febbraio 2022), ingegnere capo di Red Bull, ha espresso il proprio commento alla stampa in merito alla nuova RB18, la nuova monoposto checiperà al Mondiale 2022. Il britannico ha voluto evidenziare alcuni aspetti come i nuovi pneumatici, una delle tante caratteristiche del campionato che ci apprestiamo a vivere. Il tecnico del brand austriaco ha affermato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Lapiù. Lo sbalzo è maggiore. Siamo arrivati ??alla dimensione della ruota a 18 pollici.è stato messo un po’ più di peso sulla macchina. Lesono più grandi edun...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paul Monaghan

OA Sport

... film azione, avventura, drammatico del 2010 diZiller, con Brendan Fehr, Jodelle Ferland, ... con Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Taylor Kitsch, Will i Am, Liev Schreiber, Dominic, Lynn ......2004 diGreengrass, con Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann, Joan Allen, Marton Csokas, Tom Gallop, John Bedford Lloyd, Ethan Sandler, Michelle,...Paul Monaghan, ingegnere capo di Red Bull, ha espresso il proprio commento alla stampa in merito alla nuova RB18, la nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2022. Il britannico ha voluto ...Paul Monaghan, ingegnere capo di Red Bull, ha espresso il proprio commento alla stampa in merito alla nuova RB18, la nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2022. Il britannico ha voluto ...