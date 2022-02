Energia nucleare da fusione, nuovo record grazie a scienziate italiane (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I ricercatori del consorzio internazionale Eurofusion hanno raggiunto un risultato storico nel campo della produzione di Energia tramite fusione nucleare. Oggi 9 febbraio hanno annunciato di essere riusciti a produrre 59 megajoule. Si tratta di un record assoluto nel settore, raggiunto nell’impianto Joint European Torus (JET) di Oxford, in Inghilterra. Vi hanno contribuito anche scienziati italiani, fra cui due scienziate trapiantate a Oxford e coinvolte in Eurofusion: Costanza Maggi e Fernanda Rimini. “Il record di oggi è un passo entusiasmante verso l’Energia nucleare da fusione” ha detto Maggi presentando i risultati di JET. È la Commissione europea a co-finanziare il progetto Eurofusion, il quale consiste in una collaborazione ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I ricercatori del consorzio internazionale Eurofusion hanno raggiunto un risultato storico nel campo della produzione ditramite. Oggi 9 febbraio hanno annunciato di essere riusciti a produrre 59 megajoule. Si tratta di unassoluto nel settore, raggiunto nell’impianto Joint European Torus (JET) di Oxford, in Inghilterra. Vi hanno contribuito anche scienziati italiani, fra cui duetrapiantate a Oxford e coinvolte in Eurofusion: Costanza Maggi e Fernanda Rimini. “Ildi oggi è un passo entusiasmante verso l’da” ha detto Maggi presentando i risultati di JET. È la Commissione europea a co-finanziare il progetto Eurofusion, il quale consiste in una collaborazione ...

