Diffamazione ex parlamentare Galati: de Magistris a processo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL'ex sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro ed ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris dovrà comparire davanti al Tribunale di Lamezia Terme nelle vesti di imputato con l'accusa di Diffamazione ai danni dell'ex deputato Giuseppe Galati. La citazione a giudizio di de Magistris é stata disposta direttamente dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme in quanto la Diffamazione rientra tra le fattispecie di reato per le quali non é prevista l'udienza preliminare davanti al Gup. Il procedimento che ha portato al processo a carico di de Magistris fu avviato sulla base di una denuncia presentata da Galati in relazione ad un'intervista di de Magistris ad una testata on line. Nelle sue dichiarazioni ...

