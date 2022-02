Antonio Medugno pensa di lasciare il GF Vip per un problema particolare

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giorni difficili per, che è stato tradito dall’amico su cui contava più di tutti nella casa del GF Vip ed è vittima di attacchi davvero spiacevoli da parte di altri gieffini. Durante l’ultima puntata del GF il modello napoletano si è beccato la nomination anche dal ragazzo con cui divide il letto, Gianluca Costantino. A gettare benzina sul fuoco c’hato Barù, che ha votato il tiktoker con una motivazione davvero bislacca: “La sua è stata la goccia che ha fatto traboccare il water. Non vi spiego in dettaglio cosa però io ci tengo molto all’igiene del bagno. Diciamo che non so come spiegarmi, ma lui non lascia pulitissimo in bagno dopo averlo usato“. Tutto questo detto in diretta tv in prima serata. Come se non bastasse ieri pomeriggio Alessandro Basciano si è scagliato contro il giovane coinquilino e alle sue spalle ...