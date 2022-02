Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 09:15 (Di martedì 8 febbraio 2022) Viabilità DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 NEL TRATTO FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORTE VERSO Roma, CI SONO 6 KM DI CODA IN AUMENTO, PER UN INCIDENTE AL KM 490. NELL’INCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI 5 VEICOLI ED IL TRAFFICO SCORRE SU UNA CORSIA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ATTIGLIANO PERCORRERE LA Viabilità ORDINARIA E RIENTRARE AD ORTE. RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD 2 CODE IN SMALTIMENTO TRA SANCESAREO E MONTEPORZIO CATONE VERSO Roma ANDIAMO A Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)DEL 8 FEBBRAIOORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULL’A1 NEL TRATTO FIRENZETRA ATTIGLIANO E ORTE VERSO, CI SONO 6 KM DI CODA IN AUMENTO, PER UN INCIDENTE AL KM 490. NELL’INCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI 5 VEICOLI ED IL TRAFFICO SCORRE SU UNA CORSIA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ATTIGLIANO PERCORRERE LAORDINARIA E RIENTRARE AD ORTE. RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD 2 CODE IN SMALTIMENTO TRA SANCESAREO E MONTEPORZIO CATONE VERSOANDIAMO ACODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN ...

romamobilita : #Roma #viabilità Revocata la manifestazione sindacale di oggi in via Molise, davanti al ministero per lo Sviluppo E… - romamobilita : #Roma #viabilità Sino a venerdì, dalle 7 alle 17, chiuso un tratto di viale Parioli tra piazza Santiago del Cile e… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori sulla rete del gas a viale Rossini, tra via Guido d'Arezzo e via Bertoloni. Deviate su perc… - romamobilita : #Roma #viabilità Riaccese le telecamere di controllo a presidio della corsia preferenziale di via Nazionale. Rileva… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via Aurelia Antica, tra via Aurelia-largo Tommaso Perassi e via di Torre Rossa. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Comune di Novoli, cambiano le deleghe di assessori e consiglieri ... Tributi e Servizi Fiscali, Politiche Comunitarie, Contenzioso; ? ROMA Antonio (Novoli 1.11.1961) ... Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità e Sicurezza, Ambiente e decoro urbano, Turismo e ...

Traffico Roma del 08 - 02 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico traffico negato ha sostenuto in queste ore con rallentamenti e code su ...

