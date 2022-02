Traffico Roma, strade chiuse e bus deviati oggi 8 febbraio 2022: l’elenco completo (Di martedì 8 febbraio 2022) Giornata campale, quella di oggi a Roma, a causa dei cortei previsti nella Capitale. E il guasto nella metro B di questa mattina di certo non aiuta i pendolari, che si vedono costretti a cercare soluzioni alternative in un giorno in cui ci sono già molti problemi a causa delle chiusure al Traffico e deviazioni previste proprio per le manifestazioni in programma. Roma: 4 cortei paralizzano la città: strade chiuse e bus deviati Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti di oggi e le conseguenze che ci saranno nella viabilità cittadina. Questa mattina, a partire dalle 10:00 e fino alle 14:00, la protesta dei rappresentanti del settore ncc sarà espressa attraverso un corteo che si snoderà tra piazza Bocca della Verità e via dei Cerchi. Non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Giornata campale, quella di, a causa dei cortei previsti nella Capitale. E il guasto nella metro B di questa mattina di certo non aiuta i pendolari, che si vedono costretti a cercare soluzioni alternative in un giorno in cui ci sono già molti problemi a causa delle chiusure ale deviazioni previste proprio per le manifestazioni in programma.: 4 cortei paralizzano la città:e busMa vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti die le conseguenze che ci saranno nella viabilità cittadina. Questa mattina, a partire dalle 10:00 e fino alle 14:00, la protesta dei rappresentanti del settore ncc sarà espressa attraverso un corteo che si snoderà tra piazza Bocca della Verità e via dei Cerchi. Non si ...

