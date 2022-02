Il post choc del medico: “Mettiamo nei forni i no vax” (Di martedì 8 febbraio 2022) Provate a immaginare cosa sarebbe successo se nelle famigerate “chat di no vax“, considerate ormai alla stregua delle comunicazioni criptate dell’Isis, fosse apparso un messaggio come quello postato sui social da un dirigente medico degli Ospedali Riuniti a Palermo. Immaginate le parole “campi di concentramento” o “forni di concentramento” emesse da un non vaccinato. Quali effetti avrebbe avuto? Sarebbe scoppiato finimondo, e infatti da giorni si sprecano le polemiche per i no vax che sfilano con la stella di David al petto. Se invece a immaginare “lager” e “soluzione finale” per i no vax è un ultra-vaccinista, beh: le cose cambiano. La vicenda passa in sordina. E non ne parla quasi nessun grande giornale, ad eccezione di lodevoli sfogli locali. Il post è apparso su Linkedin a firma di un dirigente ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 8 febbraio 2022) Provate a immaginare cosa sarebbe successo se nelle famigerate “chat di no vax“, considerate ormai alla stregua delle comunicazioni criptate dell’Isis, fosse apparso un messaggio come quelloato sui social da un dirigentedegli Ospedali Riuniti a Palermo. Immaginate le parole “campi di concentramento” o “di concentramento” emesse da un non vaccinato. Quali effetti avrebbe avuto? Sarebbe scoppiato finimondo, e infatti da giorni si sprecano le polemiche per i no vax che sfilano con la stella di David al petto. Se invece a immaginare “lager” e “soluzione finale” per i no vax è un ultra-vaccinista, beh: le cose cambiano. La vicenda passa in sordina. E non ne parla quasi nessun grande giornale, ad eccezione di lodevoli sfogli locali. Ilè apparso su Linkedin a firma di un dirigente ...

