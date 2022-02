Alla Camera si potrà entrare solo con il Super Green pass: la stretta contro i deputati No vax (Di martedì 8 febbraio 2022) Non basterà più il risultato negativo di un tampone, sia esso antigenico o molecolare, per entrare a Montecitorio. La conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati, convocata nel pomeriggio dell’8 febbraio, ha espresso parere favorevole Alla proposta di Roberto Fico di estendere l’obbligo del Super Green pass anche Alla Camera. Chi vorrà accedervi dovrà essere guarito dal Coronavirus o essersi sottoposto Alla vaccinazione. Domani, 9 febbraio, Fico – presidente della Camera – convocherà una riunione dell’ufficio di presidenza per esaminare le modalità di attuazione dell’obbligo che dovrebbe entrare in vigore dal 15 febbraio. La questione degli accessi Alla ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Non basterà più il risultato negativo di un tampone, sia esso antigenico o molecolare, pera Montecitorio. La conferenza dei capigruppo delladei, convocata nel pomeriggio dell’8 febbraio, ha espresso parere favorevoleproposta di Roberto Fico di estendere l’obbligo delanche. Chi vorrà accedervi dovrà essere guarito dal Coronavirus o essersi sottopostovaccinazione. Domani, 9 febbraio, Fico – presidente della– convocherà una riunione dell’ufficio di presidenza per esaminare le modalità di attuazione dell’obbligo che dovrebbein vigore dal 15 febbraio. La questione degli accessi...

Advertising

Piu_Europa : Corna di vacche con letame, fiori di Achillea sepolti dentro vescica di cervo maschio e altro ancora: è l'agricoltu… - Agenzia_Ansa : Covid, alla Camera servirà il Green pass rafforzato. Ok dei capigruppo alla proposta Fico #ANSA - borghi_claudio : I guariti erano la prima delle promesse non mantenute dal governo tra gli impegni che avevo ottenuto nel famoso sco… - 3_carpe : RT @1nessuno100mil2: Il presidente della Camera ha precluso l'accesso alla Camera ai non vaccinati. Questo per non consentire il dibattito… - eppursimuoveva : RT @dottorbarbieri: ???????? OBBLIGO PER I DEPUTATI DI AVERE #SUPERGREENPASS PER ACCEDERE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI? NON SCHERZIAMO! https://t.… -