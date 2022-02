Sicurezza a Milano, Lamorgese “255 uomini in più nei prossimi mesi” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano (ITALPRESS) – A Milano “come forze di polizia l'organico andrà a aumentare nell'arco di alcuni mesi, fino a 255 uomini in più, nell'immeditezza che ne arriveranno metà”. Lo annuncia il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi in prefettura a Milano, dove ha partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza pubblica. Presenti anche il prefetto cittadino, Renato Saccone, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il capo della polizia di Stato, Lamberto Giannini. L'arrivo del ministro dell'Interno a Milano era stato richiesto a più voci dopo le aggressioni avvenute a Capodanno in piazza Duomo da parte di giovani nordafricani ai danni di ragazze, molestate sessualmente, e una lunga successione di fatti di violenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022)(ITALPRESS) – A“come forze di polizia l'organico andrà a aumentare nell'arco di alcuni, fino a 255in più, nell'immeditezza che ne arriveranno metà”. Lo annuncia il ministro dell'Interno, Luciana, oggi in prefettura a, dove ha partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e lapubblica. Presenti anche il prefetto cittadino, Renato Saccone, il sindaco di, Giuseppe Sala, e il capo della polizia di Stato, Lamberto Giannini. L'arrivo del ministro dell'Interno aera stato richiesto a più voci dopo le aggressioni avvenute a Capodanno in piazza Duomo da parte di giovani nordafricani ai danni di ragazze, molestate sessualmente, e una lunga successione di fatti di violenza ...

