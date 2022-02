Rientro Koulibaly, l’amico Adam Kane: “Vi dico quando sarà a Napoli” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Rientro Koulibaly, l'amico Adam Kane fa sapere che con tutta probabilità rientra dopo l'incontro col Presidente ,dovrebbe farcela per l'Inter L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 7 febbraio 2022), l'amicofa sapere che con tutta probabilità rientra dopo l'incontro col Presidente ,dovrebbe farcela per l'Inter L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cn1926it : #Koulibaly, parla l'ex agente: '#Inter? Non ci sarà, è impegnato coi festeggiamenti' - NapoliCM : ???? Koulibaly rientro a Napoli dalla coppa d'Africa: ecco la data ??? - napolista : Zazzaroni: a Venezia ho rivisto il Napoli del primo mese e mezzo Sul Corsport: il rientro di Anguissa e Koulibaly… - kisskissnapoli : #Zielinski: 'Con il rientro di Koulibaly e Anguissa saremo al completo. Siamo contenti di ritrovarli. Con l'#Inter… - ContropiedeA : Il DPCM del 2 marzo 2021, art.49, comma 5 fa chiarezza ( ? ) sull’ipotesi di quarantena che non si applica per gli… -