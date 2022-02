Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, lite furiosa ad Amici: “Sei cafone… Non capisci un ca**o”, il video (Di lunedì 7 febbraio 2022) Raimondo Todaro si è aggiunto al cast dei professori di Amici nell’edizione del 2021. Il professionista di latino ha lasciato, quindi, Ballando con le Stelle, per la concorrenza, targata Mediaset. Una scelta che gli ha portato non poche critiche, tra cui, quelle di un ex collega: Simone Di Pasquale. Ma anche nel talent show di Canale5 gli scontri non mancano. Il professore e la collega Alessandra Celentano si sono scontrati più volte, durante l’anno. Nelle ultime settimane, però, le liti sono diventate sempre più accese, soprattutto, dopo l’infortunio di Mattia Zenzola. Anche nella puntata del 6 febbraio del talent show, gli animi si sono accessi e tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano è nata una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022)si è aggiunto al cast dei professori dinell’edizione del 2021. Il professionista di latino ha lasciato, quindi, Ballando con le Stelle, per la concorrenza, targata Mediaset. Una scelta che gli ha portato non poche critiche, tra cui, quelle di un ex collega: Simone Di Pasquale. Ma anche nel talent show di Canale5 gli scontri non mancano. Il professore e la collegasi sono scontrati più volte, durante l’anno. Nelle ultime settimane, però, le liti sono diventate sempre più accese, soprattutto, dopo l’infortunio di Mattia Zenzola. Anche nella puntata del 6 febbraio del talent show, gli animi si sono accessi e traè nata una ...

SaCe86 : 'Basta, prendete provvedimenti': Raimondo Todaro fatto fuori, per lui arriva un messaggio inequivocabile. #Amici21 - araihclaire : RT @Vale97T: Per tutti i fandom: Al di là delle preferenze vorrei sottolineare una cosa. L'uscita di Raimondo Todaro “se uscendo dagli stu… - helaaria : RT @Vale97T: Per tutti i fandom: Al di là delle preferenze vorrei sottolineare una cosa. L'uscita di Raimondo Todaro “se uscendo dagli stu… - Barby_Av : RT @Vale97T: Per tutti i fandom: Al di là delle preferenze vorrei sottolineare una cosa. L'uscita di Raimondo Todaro “se uscendo dagli stu… - senzalove7 : RT @heythereelena: Raimondo Todaro il peggior professore nella storia di amici, imbarazzante subdolo cattivo volgare competitivo non c'è un… -