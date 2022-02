Pechino 2022: Short track, Fontana oro nei 500m donne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - Arianna Fontana nella storia. L'azzurra vince la medaglia d'oro nei 500 metri donne dello Short track ai Giochi di Pechino 2022 e conquista la 10a medaglia olimpica. La Fontana si è imposta con il tempo di 42.488 davanti alla'olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022), 7 feb. (Adnkronos) - Ariannanella storia. L'azzurra vince la medaglia d'oro nei 500 metridelloai Giochi die conquista la 10a medaglia olimpica. Lasi è imposta con il tempo di 42.488 davanti alla'olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin.

