Mps | ritirate le deleghe a Bastianini Arriva Lovaglio

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Game over. Troppo forte la pressione dell’azionista Tesoro (64%) e decisamente alte le aspettative del mercato che, per tutta la giornata, mentre ai piani alti del Palazzo di Rocca Salimbeni si consumava lo strappo faceva crescere il titolo oltre l’1%. Alla fine il dato è tratto, Guidonon è più l’amministratore delegato di Mps. Al suo posto il board della banca più antica del mondo starebbe per cooptare Luigi, potentino, classe 1955, ex numero uno del Creval, la banca di Sondrio confluita nella francese Crédit Agricole dopo l’Opa di due anni fa ed ex manager di Unicredit, dove è entrato nel 1973 perre fino alla carica di ceo della ex controllata polacca Bank Pekao. Che la riunione di oggi, durata oltre quattro ore e cominciata a metà mattinata, non fosse incentrata solo sull’approvazione dei conti 2021, ...