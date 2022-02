Enrico Papi sbarca in prima serata: i dettagli dello show (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stando ad alcune indiscrezioni, Enrico Papi starebbe per tornare nella prima serata di Canale 5 con un programma tutto suo. Non si tratterebbe di un format nuovo, ma di una trasmissione andata in onda l'ultima volta nel 2018. Enrico Papi torna su Canale 5 Dopo il ritorno a Mediaset con Scherzi a Parte, Enrico Papi dovrebbe tornare ad occupare una prima serata di Canale 5. Stando ad un'indiscrezione lanciata da TvBlog, il conduttore avrebbe ricevuto il compito di riportare in auge un format di qualche tempo fa. Stiamo parlando di Big show, la cui ultima edizione è andata in onda su Italia 1 nel 2018. La trasmissione vedeva al suo timone Andrea Pucci e Katia Follesa e ha rappresentato una grande novità ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stando ad alcune indiscrezioni,starebbe per tornare nelladi Canale 5 con un programma tutto suo. Non si tratterebbe di un format nuovo, ma di una trasmissione andata in onda l'ultima volta nel 2018.torna su Canale 5 Dopo il ritorno a Mediaset con Scherzi a Parte,dovrebbe tornare ad occupare unadi Canale 5. Stando ad un'indiscrezione lanciata da TvBlog, il conduttore avrebbe ricevuto il compito di riportare in auge un format di qualche tempo fa. Stiamo parlando di Big, la cui ultima edizione è andata in onda su Italia 1 nel 2018. La trasmissione vedeva al suo timone Andrea Pucci e Katia Follesa e ha rappresentato una grande novità ...

