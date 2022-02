VIDEO Mahmood e Blanco vincono Sanremo 2022 La canzone “Brividi”

(Di domenica 6 febbraio 2022)hanno vinto il Festival di. I due artisti hanno trionfato sul palco del Teatro Ariston cantando la loro “”, un brano che è piaciuto fin dalle prime battute di questa kermesse canora e che è riuscito a trionfare in una tiratissima finale. La coppia ha convinto la giuria e il televoto, riuscendo ad avere la meglio sull’apprezzata Elisa e sull’infinito Gianni Morandi.rappresenteranno l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino tra tre mesi. Persi tratta del secondo sigillo al Festival di, visto che aveva già trionfato nel 2019 con “Soldi”. Di seguito ildi, vincitori del ...

Così se neldi "Brividi"abbraccia un ragazzo e Blanco rincorre una ragazza, ridurre l'amore a una visione binaria, suddividendolo fra omo ed etero, è irrilevante e ormai ampiamente ...Emma è tornata con Ogni volta è così, seguita dal favorito duoe Blanco e la loro Brividi . ...La serata finale del Festival di Sanremo ( TUTTI GLI OSPITI ) si è aperta con l'inno di ...(Adnkronos) – L’abbraccio sul podio del Festival di Sanremo 2022. Mahmood e Blanco, vincitori della 72esima edizione, tra Elisa e Gianni Morandi, che hanno chiuso al secondo e terzo posto. (di Silvia ...(Adnkronos) – “La nostra collaborazione è nata così…”. Blanco, in conferenza stampa, svela come è nato il rapporto con Mahmood e come è nato il duo che ha trionfato al Festival di Sanremo 2022. (di ...