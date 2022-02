Domenica In Sanremo 2022: quando ci saranno Mahmood e Blanco, a che ora (Di domenica 6 febbraio 2022) quando ci saranno (a che ora) Mahmood e Blanco a Domenica In – Speciale Sanremo 2022 in onda oggi, 6 febbraio, su Rai 1? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, vogliono vedere i vincitori della 72esima edizione. Una risposta ufficiale e pubblica al momento non c’è. I due artisti, presumibilmente, dovrebbero apparire sul palco verso la fine del programma che – ricordiamo – chiude alle ore 18,45. Non sono però escluse sorprese con la loro apparizione ed esibizione in “anticipo” visto che stasera saranno ospiti da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Oggi pomeriggio, oltre a Mahmood e Blanco, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 6 febbraio 2022)ci(a che ora)In – Specialein onda oggi, 6 febbraio, su Rai 1? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, vogliono vedere i vincitori della 72esima edizione. Una risposta ufficiale e pubblica al momento non c’è. I due artisti, presumibilmente, dovrebbero apparire sul palco verso la fine del programma che – ricordiamo – chiude alle ore 18,45. Non sono però escluse sorprese con la loro apparizione ed esibizione in “anticipo” visto che staseraospiti da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Oggi pomeriggio, oltre a, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e ...

WARNERMUSICIT : 'Baby è ancora presto, presto. È come fosse Domenica, sì domani poi vedrò' ?? Achille Lauro feat. The Harlem Gospel… - IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - s_yellow_pen : RT @crocinoo: NON DARGEN CHE HA FATTO SANREMO SOLO PER ANDARE A DOMENICA IN #DomenicaIn - thereyou_are : Ma vi ricordate quando la domenica a Sanremo c'era Giletti? Che strazio oddio #DomenicaIn -