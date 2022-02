Sanremo 2022, la classifica completa della quarta serata. In testa tornano Mahmood e Blanco (Di sabato 5 febbraio 2022) “Brividi” di Mahmood e Blanco supera Elisa e Gianni Morandi e si porta in testa alla classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2022 dopo la quarta serata dedicata alle cover e vinta da Morandi e Jovanotti. Ai piedi del podio sale Irama. Nella top ten anche Emma, Sangiovanni, Massimo Ranieri e La Rappresentante di Lista. Sabato 5 febbraio, su Rai1, a partire dalle 20.50, la finale della 72esima edizione della kermesse canora. Sanremo2022, la classifica ufficiale Mahmood e Blanco – Brividi Gianni Morandi – Apri tutte le porte Elisa – O forse sei tu Irama – Ovunque sarai Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così La ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) “Brividi” disupera Elisa e Gianni Morandi e si porta inallaprovvisoria del Festival didopo ladedicata alle cover e vinta da Morandi e Jovanotti. Ai piedi del podio sale Irama. Nella top ten anche Emma, Sangiovanni, Massimo Ranieri e La Rappresentante di Lista. Sabato 5 febbraio, su Rai1, a partire dalle 20.50, la finale72esima edizionekermesse canora., laufficiale– Brividi Gianni Morandi – Apri tutte le porte Elisa – O forse sei tu Irama – Ovunque sarai Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così La ...

