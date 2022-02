Salvini: 'Il centrodestra non c'è più ma non può rinascere con Renzi e Mastella' (Di sabato 5 febbraio 2022) Il centrodestra si è frantumato definitivamente sullo scoglio della candidatura di ELisabetta Alberti casellati al Quirinale. Da quel momento tutte le forze politiche della coalizione hanno preso le ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilsi è frantumato definitivamente sullo scoglio della candidatura di ELisabetta Alberti casellati al Quirinale. Da quel momento tutte le forze politiche della coalizione hanno preso le ...

Advertising

fattoquotidiano : Centrodestra, l’affondo di Salvini: “Oggi non è una coalizione, si è sciolta come neve al sole. C’è chi fa esperime… - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Il centrodestra si è sciolto come neve al sole' #matteosalvini #mattarella #salvini #quirinale… - LegaSalvini : ?? LIBERO: 'SALVINI È L'UNICO CHE HA GIOCATO. Ha fatto nomi di centrodestra, ha accettato la Belloni proposta da M5S… - EugenioCardi : RT @fattoquotidiano: Centrodestra, l’affondo di Salvini: “Oggi non è una coalizione, si è sciolta come neve al sole. C’è chi fa esperimenti… - cardella42 : RT @TELADOIOLANIUS: Sono anni che suggerivo di liberarsi di FI. 1) Hanno votato contro la sfiducia a Speranza 2) Sono andati in barca con F… -