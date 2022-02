Maria Monsè mostra delle prove per sbugiardare Carmen Russo (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante le sue ultime settimane al GF Vip Carmen Russo ha accusato Maria Monsè di essersi autoinvitata al suo matrimonio. La showgirl però è andata su tutte le furie ed ha dichiarato di avere del materiale per sbugiardare Carmen ed Enzo Paolo. Così ieri a Pomeriggio 5 Maria Monsè ha portato le prove che sosterrebbero la sua tesi. L’ex gieffina è arrivata nel santuario di Carmelita con una chat Whatsapp, delle foto e la promessa di portare dei tabulati telefonici. “Non ci sto a passare per pazza che mi invento le cose, non mi sono mai autoinvitata al loro matrimonio. Barbara ho le prove, i tabulati telefonici e i backup di Whatsapp. Vi mostro i messaggi in cui Enzo Paolo mi ha invitata al matrimonio. Se ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante le sue ultime settimane al GF Vipha accusatodi essersi autoinvitata al suo matrimonio. La showgirl però è andata su tutte le furie ed ha dichiarato di avere del materiale pered Enzo Paolo. Così ieri a Pomeriggio 5ha portato leche sosterrebbero la sua tesi. L’ex gieffina è arrivata nel santuario di Carmelita con una chat Whatsapp,foto e la promessa di portare dei tabulati telefonici. “Non ci sto a passare per pazza che mi invento le cose, non mi sono mai autoinvitata al loro matrimonio. Barbara ho le, i tabulati telefonici e i backup di Whatsapp. Vi mostro i messaggi in cui Enzo Paolo mi ha invitata al matrimonio. Se ...

