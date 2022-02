Le operazioni di salvataggio di un bimbo di 5 anni caduto in un pozzo profondo 32 metri in Marocco

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tra il piccolo Rayan, bambino di 5cinque giorni fa in unin un villaggio marocchino, e i soccorritori, ci sono soltanto due. L’incidente è avvenuto a Ighran, un villaggio nel Nord del Paese. Il piccolo è in grave pericolo, martedì 1 febbraio era scivolato nella fessura mentre si trovava lì insieme a suo padre per alcuni lavori di riparazione: ora è intrappolato a 32di profondità, in uno spazio largo appena 45 centi. Ledidi undi 5in una 32di profondità inUna vera e propria lotta contro il tempo quella dei soccorritori, che gli hanno fatto arrivare ...

...si sta avvicinando la fase finale della delicata operazione per salvare il bambino di cinque anni che lo scorso 1 febbraio è caduro in un pozzo in Marocco Continuano ledidel ......da parte di Francesco Vitale in studio sonore drammatiche Marocco ore decisive per Ryan bambino di 5 anni caduto martedì in un pozzo profondo 32 metri lepericolose diche da ...... per salvare il bambino di cinque anni che lo scorso 1 febbraio è caduro in un pozzo in Marocco Continuano le operazioni di salvataggio del bambino di cinque anni che lo scorso 1 febbraio è caduto ...(LaPresse) Continuano per il quarto giorno consecutivo i tentativi di salvare il bambino di 5 intrappolato in un pozzo, in Marocco. I soccorritori hanno usato una corda per inviare ossigeno e acqua al ...