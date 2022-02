Tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo giorni di lenta crescita Tornano a calare i ricoverati Covid in Umbria, 225, cinque in meno, al 4 febbraio. Stabili i posti occupati nelle terapie intensive, nove, mentre sono segnalati altri sei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo giorni di lenta crescitaa calare iin, 225, cinque in meno, al 4 febbraio. Stabili i posti occupati nelle terapie intensive, nove, mentre sono segnalati altri sei ...

