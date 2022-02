M5S | Conte a Draghi | noi compatti ma affrontare urgenze cittadini

(Di venerdì 4 febbraio 2022) "Non sono qui per discutere di correnti nel Movimento che non sono permesse, sono vietate dallo statuto". Parlando all'uscita da palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario ...

Advertising

ItaliaViva : Perquisizione Conte, @Michele_Anzaldi : 'Rai garantista con leader M5s, con Renzi non lo fu' - fattoquotidiano : M5s, Vacca sta con Di Maio: “Conte spieghi gli errori”. Crippa: “Evitare rischio scissione” - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Correnti interne al Movimento? Sono vietate dal nostro statuto” - LuciaDeVivo2 : RT @francotaratufo2: ??Questi andrebbero espulsi subito!?? Presutto (M5S) ci racconta 'l'operazione Mattarella': 'Conte ci deve delle spiegaz… - AzzurraBarbuto : Grillo: “Il M5S parli una voce unica”. E Conte ha messo subito il cuoricino a questo post. Avrebbe anche voluto com… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

Il Fatto Quotidiano

Read More In Evidenza Governo, incontro Draghi -a Palazzo Chigi 4 Febbraio 2022 Come anticipato dall'Adnkronos, il leader delGiuseppeè arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con ..."Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente del, Giuseppe. Nel corso del colloquio - precisa la nota - sono stati affrontati temi ...(Adnkronos) E oggi il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha incontrato il premier Mario Draghi. "Sono qui a parlare delle urgenze dei cittadini e non per discutere di correnti che sono vietate dallo ...Sono qui a parlare di urgenze dei cittadini", ha sottolineato Conte alla stampa. Sono stato qui, a nome del M5S, a ribadire al premier Draghi la nostra massima compattezza per sostenere, anzi ...