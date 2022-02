L’euroipocrisia sul nucleare

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La Commissione europea, bontà sua, ha stabilito ieri che le centrali a gas, a determinate condizioni, e quelle nucleari possono essere utili alla transizione ecologica europea. Da segnalare i dubbi del nostro commissario Paolo Gentiloni e l’opposizione esplicita di altri tre membri della commissione. Il voto ha confermato che il germe della pazzia è diffuso. Abbiamo stabilito di uccidere la più importante industria europea, quella automobilistica. E così favorire la competizione dei cinesi che partivano da zero. E ora, per il rotto della cuffia, abbiamo concesso agli Stati di fare ciò che non possono fare a meno di fare. Troppa grazia. In un continente normale, oltre che alla transizione energetica, si sarebbe ragionato su come sopravvivere oggi, non nel futuro, al rincaro delle materie prime. I burocrati comunitari, inoltre, avrebbero dovuto ragionare da tempo sul fatto che metà del ...