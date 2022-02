Isabella Ricci torna a Uomini e Donne: l’affondo a Gemma Galgani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Isabella Ricci torna a Uomini e Donne per raccontare l’amore con Fabio Mantovani e lancia l’affondo a Gemma Galgani. Isabella Ricci è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate della storia del programma. Arrivata in trasmissione nella scorsa stagione, ha conquistato subito la fiducia di Tina Cipollari scontrandosi spesso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 4 febbraio 2022)per raccontare l’amore con Fabio Mantovani e lanciaè stata una delle dame del trono over dipiù amate della storia del programma. Arrivata in trasmissione nella scorsa stagione, ha conquistato subito la fiducia di Tina Cipollari scontrandosi spesso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ParliamoDiNews : Uomini e donne, Isabella Ricci accusa Maria De Filippi: cosa è successo al trono over - - anna_rattenni : RT @porcobioo: di nuovo in punta di fioretto Isabella Ricci sua maestà #uominiedonne - porcobioo : di nuovo in punta di fioretto Isabella Ricci sua maestà #uominiedonne - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 4 febbraio 2022: ospiti in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani… - PasqualeMarro : #IsabellaRicci sgancia la bomba: “Sono diversa da…” -