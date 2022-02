Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi: orari 4 febbraio, percorso, programma, tv, streaming (Di venerdì 4 febbraio 2022) In programma oggi la terza dell’Etoile de Besseges 2022, breve gara a tappe nella regione francese dell’Occitania. I corridori affronteranno oggi il Grand Prix de Bessèges – C. C. de Cèze Cévennes “Souvenir Raymond Poulidor”. percorso di 155,6km che si presenta notevolmente più duro dei due presentati nei giorni scorsi. I 4 GPM e il tanto dislivello non rendono scontato un arrivo in volata, anche se gran parte delle difficoltà verranno affrontate nella primissima parte della gara, lasciando ai velocisti la possibilità di rientrare. Un piccolo strappo a 10km dalla fine renderà ancora più scoppiettante l’arrivo di quella che si presenta come la frazione sulla carta più interessante. LIVE Etoile de Bessèges 2022, ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Inla terza dell’de Besseges, breve gara a tappe nella regione francese dell’Occitania. I corridori affronterannoil Grand Prix de– C. C. de Cèze Cévennes “Souvenir Raymond Poulidor”.di 155,6km che si presenta notevolmente più duro dei due presentati nei giorni scorsi. I 4 GPM e il tanto dislivello non rendono scontato un arrivo in volata, anche se gran parte delle difficoltà verranno affrontate nella primissima parte della gara, lasciando ai velocisti la possibilità di rientrare. Un piccolo strappo a 10km dalla fine renderà ancora più scoppiettante l’arrivo di quella che si presenta come la frazione sulla carta più interessante. LIVEde, ...

Advertising

Claudione_B : Byran Coquard è stato il più forte nella seconda tappa dell’Etoile de Bessèges 2022. Il francese della Cofidis si è… - SpazioCiclismo : Le immagini del finale della seconda tappa della #EDB2022 - SpazioCiclismo : Un digiuno lungo 551 giorni interrotto oggi con la vittoria all' #EDB2022. Per Bryan Coquard 'É l'inizio di una nuo… - Fanta_Cycling : Lo sprint vincente di @bryancoquard Chicken Right pointing backhand index Punterete su di lui al #Fantacycling?… - Cicloweb_it : #EtoiledeBesseges, @bryancoquard ritrova il sorriso. Battuto @Mads__Pedersen, @AlbertoBettiol ottimo quinto -

Ultime Notizie dalla rete : Etoile Bessèges Etoile de Bessèges 2022, Bryan Coquard si aggiudica la seconda tappa! Battuto in volata Pedersen, 5° Bettiol Coquard ha chiuso la tappa che ha portato i corridori da Saint - Christol - Les - Alès a Rousson in 3 ore, 41 minuti e 45 secondi davanti, come detto, a Pedersen e al terzo classificato , il ...

Étoile de Bessèges, Coquard ritrova il sorriso. Battuto Pedersen, Bettiol ottimo quinto Al termine dei 156 km tra Saint - Christol - les - Alès e Rousson, valevoli per la seconda tappa dell'Etoile de Bessèges, ha trionfato Bryan Coquard (Cofidis); ieri aveva mancato per una manciata di secondi il ricongiungimento con il primo gruppo e oggi aveva probabilmente addosso una grande voglia di ...

Coquard ha chiuso la tappa che ha portato i corridori da Saint - Christol - Les - Alès a Rousson in 3 ore, 41 minuti e 45 secondi davanti, come detto, a Pedersen e al terzo classificato , il ...Al termine dei 156 km tra Saint - Christol - les - Alès e Rousson, valevoli per la seconda tappa dell'de, ha trionfato Bryan Coquard (Cofidis); ieri aveva mancato per una manciata di secondi il ricongiungimento con il primo gruppo e oggi aveva probabilmente addosso una grande voglia di ...