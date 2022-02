Dal privato al pubblico: conoscere l’inglese è ormai necessario (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corso degli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, realizzando un mondo sempre più interconnesso e abbattendo così le frontiere fisiche che separano ciascuno Stato. In tal senso, si è reso necessario l’utilizzo di una lingua che possa essere “globale”, parlata cioè da gran parte della popolazione mondiale. La scelta, per ovvi motivi, è ricaduta sull’inglese, che risulta essere la lingua più parlata al mondo per numero di utenti totali. Non tutti però possono dedicarsi a uno studio scolastico, in presenza. Ma questo non è un problema, poiché lo sviluppo tecnologico ha trasformato anche il modo in cui le persone accedono e si interfacciano all’istruzione. Ciò è particolarmente efficace nello studio delle lingue, un’area in cui l’esplosione di app mobile e piattaforme di apprendimento offrono la possibilità di studiare ovunque, anche in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corso degli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, realizzando un mondo sempre più interconnesso e abbattendo così le frontiere fisiche che separano ciascuno Stato. In tal senso, si è resol’utilizzo di una lingua che possa essere “globale”, parlata cioè da gran parte della popolazione mondiale. La scelta, per ovvi motivi, è ricaduta sul, che risulta essere la lingua più parlata al mondo per numero di utenti totali. Non tutti però possono dedicarsi a uno studio scolastico, in presenza. Ma questo non è un problema, poiché lo sviluppo tecnologico ha trasformato anche il modo in cui le persone accedono e si interfacciano all’istruzione. Ciò è particolarmente efficace nello studio delle lingue, un’area in cui l’esplosione di app mobile e piattaforme di apprendimento offrono la possibilità di studiare ovunque, anche in ...

Advertising

VitaCarmine : RT @Morena19062894: Sveglia,prendete esempio dal festival,tutti appiccicati e non è stato chiesto nulla è privato..più presi in giro di co… - difesapopolo : La pandemia ha scoperchiato un sistema sanitario nazionale sempre meno appetibile. I medici attratti dal privato - GiCagnassola : RT @Morena19062894: Sveglia,prendete esempio dal festival,tutti appiccicati e non è stato chiesto nulla è privato..più presi in giro di co… - Sissi32861168 : RT @Morena19062894: Sveglia,prendete esempio dal festival,tutti appiccicati e non è stato chiesto nulla è privato..più presi in giro di co… - attilascuola : RT @Morena19062894: Sveglia,prendete esempio dal festival,tutti appiccicati e non è stato chiesto nulla è privato..più presi in giro di co… -