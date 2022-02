Borsa: Europa termina in calo, Francoforte - 1,75% (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le Borse europee chiudono col segno meno l'ultima seduta della settimana dominata dalla 'sorpresa' Bce. Francoforte cede l'1,75% e Parigi lo 0,77%. Al di fuori dell'eurozona Londra, dove la Bank of ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le Borse europee chiudono col segno meno l'ultima seduta della settimana dominata dalla 'sorpresa' Bce.cede l'1,75% e Parigi lo 0,77%. Al di fuori dell'eurozona Londra, dove la Bank of ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa termina in calo, Francoforte -1,75%: Parigi -0,77%. Fuori dall'eurozona tiene Londra (-0,17%) - valerianom1948 : Il Prezzo del petrolio continua a salire! Lo spread e' a piu' di 150 La Borsa perde il 2% Un Azienda come la Saipe… - telodogratis : Borsa: Europa resta pesante con Wall Street incerta - ETFWorld_it : GraniteShares quota 17 ETN in Borsa Italiana GraniteShares continua la sua espansione in Europa con il lancio di 1… -