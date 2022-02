(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le parole del tecnico della, Bruno, a margine del ko rimediato in trasferta contro il Monopoli

Advertising

Mediagol : Turris, Caneo: “Perina? Troppa frenesia, serviva più esperienza” - TSTARANTO : VIDEO Turris, Caneo: 'Abbiamo cercato di contrastare il Monopoli' - TSTARANTO : VIDEO Turris, Caneo, 'Preparata la gara studiando i punti di forza del Monopoli' - NapoliToday : #Calcio La Turris prepara la sfida di Monopoli: diramata la lista dei convocati. Caneo: 'Risposte positive dagli ul… - BrunoGalvan85 : @leleadani un appello da Torre del Greco: menziona quest'uomo alla Bobo TV parlando di calcio. La Turris di Bruno C… -

Ultime Notizie dalla rete : Turris Caneo

(3 - 4 - 3): Perina, Manzi, Sbraga, Varutti, Ghislandi, Tascone (73′ Di Nunzio), .... Arbitro : Simone Galipò di Firenze. Marcatori: 50' Pavone, 73′ Borrelli , 93′ Sbraga (...Il Monopoli di Alberto Colombo attende ladi Brunonella sfida dell'infrasettimanale. Un appuntamento di rilievo tra le due sorprese della competizione: pugliesi e campani vanno a caccia ...Termina con il risultato di 2-1 la sfida tra Monopoli e Turris, andata in scena ieri pomeriggio al ... Un risultato analizzato in sala stampa dal tecnico Bruno Caneo, intervenuto nel post-gara.Una gara stregata, ancor più dell’andata. La Turris torna a mani vuote dal Veneziani dopo essersi imposta per gioco e personalità, producendo la solita mole di palle gol: anche il pari le sarebbe ...