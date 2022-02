Salvini è positivo al Covid: non potrà assistere al giuramento di Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini non potrà presenziare al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, in programma oggi, 3 febbraio. Il leader della Lega è risultato positivo al Covid. Lo ha scoperto poco fa nel corso dello screening per l’accesso al giuramento del presidente della Repubblica, come apprende l’Ansa da fonti parlamentari di maggioranza. A confermarlo poi è lo stesso Salvini in un post su Facebook: «Amici sono in buona compagnia. Ai 10 milioni di italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio! A casa al volo qui a Roma, ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteononpresenziare aldel Capo dello Stato Sergio, in programma oggi, 3 febbraio. Il leader della Lega è risultatoal. Lo ha scoperto poco fa nel corso dello screening per l’accesso aldel presidente della Repubblica, come apprende l’Ansa da fonti parlamentari di maggioranza. A confermarlo poi è lo stessoin un post su Facebook: «Amici sono in buona compagnia. Ai 10 milioni di italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio! A casa al volo qui a Roma, ...

