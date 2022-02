Mattarella arrivato alla Camera per il giuramento

Advertising

borghi_claudio : Tutti fenomeni ma intanto, togliendo Mattarella che è un non voto, non mi risulta che nessuno sia mai arrivato anch… - fleinaudi : #Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica Ci associamo agli auguri di Carlo #Nordio al Presidente #Mattarella E segn… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Il futuro politico di #Salvini e del governo nell'analisi politica di Alessandro De Angelis: 'Salvini è arrivato a #Matt… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il futuro politico di #Salvini e del governo nell'analisi politica di Alessandro De Angelis: 'Salvini è arrivato a #Matt… - giord97 : Lo sguardo assassino è arrivato, il sopracciglio giudicante c'è #giuramento #Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella arrivato

... il presidente della Repubblica, Sergio, è uscito a bordo dell'auto presidenziale, scortato dai carabinieri in moto, ed è in arrivo a Montecitorio. Ore 15.25: alla Camera èanche ...accompagnato dal Segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, e ha viaggiato a bordo di una Maserati di servizio. L'Aula è gremita a Montecitorio. I banchi del governo ...Sergio Mattarella giura oggi per la seconda volta come Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica ha giurato a Montecitorio. Questa mattina il ...Prove insufficienti per raccomandarla” 15:13L’amaro record del sottopasso di via Crispi, accordo firmato da un anno ma zero lavori 15:12Vaccini anti Covid, in Sicilia in arrivo altre 82 mila dosi di ...