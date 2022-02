Etoile de Bessèges 2022 | tappa di oggi | orari 3 febbraio | percorso | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Seconda delle cinque tappe indell’de, una delle prime sul suolo europeo. Frazione più impegnativa rispetto alla giornata di ieri conclusa con la vittoria di Mads Pedersen: è il momento del Grand Prix D’Ales Agglomeration che parte da Saint-Christol-Les-Alès per arrivare a Rousson. Undiscretamente mosso, che prevede due vere e proprie salite registrate attorniate da tante altre piccole rampe e rampette: quelle registrate sul Garibaldi sono la Cote de Lasalle, 2100 metri allo 0,8% che scollina dopo 44 chilometri, ed il Cote du Pradel, 6,4 chilometri al 4,5%. Queste non sono però le uniche difficoltà altimetriche di giornata. Disseminate per ilci sono altre sei asperità non registrate, con una pendenza variabile dal 3 al 6%. L’ultimo ...