Come riparare un’anima che non funziona bene

E poi, dopo il corpo e il cervello, c'era l'anima. Anche quella, probabilmente, andava messa nell'elenco delle cose che non funzionavano alla perfezione. Certo, anima era una parola impegnativa, anche perché Giorgio aveva smesso molto presto di credere all'esistenza di Dio, o almeno al fatto che si potesse sopravvivere alla propria morte: l'inizio del suo ateismo aveva coinciso, se lo ricordava ancora, con l'inizio della sua attività di masturbazione, non perché ci fosse un collegamento concettuale fra queste due cose, ma perché prima non aveva trovato il coraggio di confessare in chiesa quello che aveva cominciato a praticare e poi aveva pensato che non c'era bisogno di trovare il coraggio, visto che aveva perso la fede. Dunque anima non era una parola adatta. Forse meglio trovare un nome meno altisonante. Diciamo la propria interiorità. Giorgio sapeva di aver dato ...

