Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso ( - 1,06%) (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Borsa di Tokyo interrompe la serie di quattro segue in positivo e termina gli scambi col segno meno, con gli investitori che temono un inasprimento delle tensioni geopolitiche al confine con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladiinterrompe la serie di quattro segue in positivo e termina gli scambi col segno meno, con gli investitori che temono un inasprimento delle tensioni geopolitiche al confine con l'...

Advertising

iconanews : Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-1,06%) - fisco24_info : Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-1,06%): Timori tensioni geopolitiche, attesa dati occupazione Usa - AndreaSimbula : RT @ansa_economia: Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a trimestrali. In netto rialzo Tokyo (+1,68%). Lo yen stabile sul dollaro #ANSA… - tfnews_t : #BORSA di #tokyo si avvia in positivo #economia #economy #esteri #mercatiesteri #asia #china #japan #news #tfnews - ansa_economia : Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a trimestrali. In netto rialzo Tokyo (+1,68%). Lo yen stabile sul dollaro… -