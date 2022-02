“Questo è per Lulù”: Manuel Bortuzzo emoziona con un gesto clamoroso, sarà per sempre (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo commuove il web con una notizia dolcissima: la sua dedizione alla fidanzata Lulù Selassiè è assoluta. Manuel Bortuzzo (fonte youtube)Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del “Grande Fratello Vip” solamente da pochi giorni, ma la sua assenza è già una voragine per gli altri storici concorrenti rimasti in gara. Tra tutti, ad accusare il colpo maggiormente è ovviamente Lulù Selassiè, con cui Manuel si è fidanzato durante il dipanarsi del reality. Contro ogni previsione, la frizzante Princess continua caparbiamente il suo percorso nella competizione, forte dell’amore che la lega al fidanzato, e senza cedere troppo ai sentimentalismi. Manuel, dal canto suo, sembra non perdersi nemmeno un secondo delle ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022)commuove il web con una notizia dolcissima: la sua dedizione alla fidanzataSelassiè è assoluta.(fonte youtube)ha lasciato la casa del “Grande Fratello Vip” solamente da pochi giorni, ma la sua assenza è già una voragine per gli altri storici concorrenti rimasti in gara. Tra tutti, ad accusare il colpo maggiormente è ovviamenteSelassiè, con cuisi è fidanzato durante il dipanarsi del reality. Contro ogni previsione, la frizzante Princess continua caparbiamente il suo percorso nella competizione, forte dell’amore che la lega al fidanzato, e senza cedere troppo ai sentimentalismi., dal canto suo, sembra non perdersi nemmeno un secondo delle ...

Advertising

stanzaselvaggia : Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia… - AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - ladyonorato : Vergognoso che su tv e giornali non si parli di fatti gravissimi come questo ma si continui la costante martellante… - Becco_Giallo : RT @AlligatoreDiego: Un libro stupendo che racconta una donna, Christa Wolf, intellettuale critica, e una città dove più volte è passata la… - paoladb795 : RT @Italysckros: Comunque sono felicissima di aver partecipato a questo regalo! (di solito non partecipo mai a queste cose). Grazie ancora… -