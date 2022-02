Lutto a Che tempo che fa. Ha lottato e lavorato fino all’ultimo: morta a pochi giorni dal suo compleanno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Da tempo lottava contro un tumore: avrebbe compiuto 49 anni tra pochi giorni, ma la malattia non le ha dato scampo. Ha lavorato fino all’ultimo: era una professionista apprezzata, una mamma e una autrice televisiva. La tv era la sua passione, negli anni ha lavorato con Fabio Fazio a Che tempo che fa, con Gerry Scotti a Caduta Libera, con Piero Maranghi ad Almanacco di bellezza su Classica Tv, e molti altri programmi. Era laureata in filosofia, amava i libri, la musica di Enzo Jannacci. E suo figlio, Rocco, di 13 anni, che frequenta la terza media e gioca alla Scarioni Calcio. Samantha Chiodini è morta nella notte tra l’1 e il 2 febbraio. Per capire bene chi era Samantha Chiodini bisogna rivedere il podcast scritto per il progetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dalottava contro un tumore: avrebbe compiuto 49 anni tra, ma la malattia non le ha dato scampo. Ha: era una professionista apprezzata, una mamma e una autrice televisiva. La tv era la sua passione, negli anni hacon Fabio Fazio a Cheche fa, con Gerry Scotti a Caduta Libera, con Piero Maranghi ad Almanacco di bellezza su Classica Tv, e molti altri programmi. Era laureata in filosofia, amava i libri, la musica di Enzo Jannacci. E suo figlio, Rocco, di 13 anni, che frequenta la terza media e gioca alla Scarioni Calcio. Samantha Chiodini ènella notte tra l’1 e il 2 febbraio. Per capire bene chi era Samantha Chiodini bisogna rivedere il podcast scritto per il progetto ...

