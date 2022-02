Grave lutto per Luca Argentero: costretto a rinunciare a Sanremo! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tragedia per il noto attore Luca Argentero: per un improvviso frangente ha dovuto dire di no alla sua presenza sul palco sanremese. Sanremo è sempre Sanremo ma non per tutti.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tragedia per il noto attore: per un improvviso frangente ha dovuto dire di no alla sua presenza sul palco sanremese. Sanremo è sempre Sanremo ma non per tutti.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

L_Argomento : Grave lutto per il #Cinemaitaliano : addio #MonicaVitti #Cinema #Roma #Veltroni #Draghi - ilariami1 : Ma come grave lutto per Luca Argentero e non sarà più ospite? ?? #Sanremo2022 - fanpage : Ultim'ora - Luca Argentero costretto a dare forfait al Festival di #Sanremo2022 per un grave lutto in famiglia. - MarioSchiani : Questo è un lutto grave. Per me e per tutti. Grazie #EzioFrigerio - - Chany335249582 : @TwitterLive @TwitterSupport @polizia04194441 @POLIZIA ATTENZIONATE QUESTO ID.HA USATO VIOLENZA VERBALE E PSICOLOGI… -