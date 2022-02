Travaglia debutta a Pune in tv alle 14 30 | si ferma Moroni

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis - l’ascolano, ottava testa di serie, trova l’indiano Ramanathan: il romano, promosso dqualificazioni, cede in tre set allo svedese Ymer, pure lui qualificato. In tabellone anche Musetti e Mager, rispettivamente seconda e terza testa di serie, che entreranno in gara direttamente al secondo turno

Advertising

zazoomblog : Travaglia debutta a Pune (in tv alle 14.30) esordio anche per Moroni - #Travaglia #debutta #14.30) #esordio -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglia debutta

FIT

Il tennista azzurronel torneo indiano contro uno dei beniamini di casa, in tabellone grazie ad una wild card.ha vinto uno solo dei cinque match disputati in stagione, mentre il ...TENNIS - Buona la prima per Jannik Sinner, l'azzurroagli Australian Open 2022 con una ... Marco Cecchinato termina la propria avventura contro Philipp Kohlschreiber; Stefanosconfitto ...Stefano Travaglia affronterà Ramkumar Ramanathan al primo turno dell'Atp 250 di Pune 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Il musical “Hex” è attualmente in scena in preview all’Olivier Theatre di Londra. Questo nuovo musical ha avuto un debutto travagliato a causa, ancora una volta, della pandemia. Lo show resterà in pro ...