Sanremo 2022 | Fiorello manda frecciatine ai Jalisse esclusi | “Altroché fiumi di parole | fiumi di mazzate”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 1 febbraio 2022), spalla di Amadeus al Festival di, si è espresso con una serie di battute suidalla kermesse Questa sera, il Festival diha aperto di battenti e sul palco dell’Ariston si è presentato, amico e spalla del conduttore Amadeus. Dopo le prime esibizioni dei cantanti Achille Lauro, Noemi e Yuman, il comico siciliano è stato protagonista di un siparietto, lanciando una serie di battute ‘’ sui. Come è ben noto, il duo didiè stato escluso nuovamente dalla kermesse sanremese e questo ha provocato parecchia ironia in Rosario. “Ti percuoto, non io… Ti mando i ...