L'opposizione: 'Scuola primaria, ancora troppe classi in dad' (Di martedì 1 febbraio 2022) Il gruppo di minoranza evidenzia come siano ancora molte le classi della primaria di Castelnuovo che, a rotazione, sono costrette a ricorrere alla didattica a distanza a causa dei molti contagi tra ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 1 febbraio 2022) Il gruppo di minoranza evidenzia come sianomolte ledelladi Castelnuovo che, a rotazione, sono costrette a ricorrere alla didattica a distanza a causa dei molti contagi tra ...

Ultime Notizie dalla rete : opposizione Scuola L'opposizione: 'Scuola primaria, ancora troppe classi in dad' ...- conclude l'opposizione - non ci si può limitare alla distribuzione, su richiesta, di poche mascherine FFP2. Ancora una volta l'amministrazione comunale si dimostra poco attenta alla scuola e ...

"Fdi ha pensato ai voti. Lega più vicina sulla Ue. Scongiurata una crisi" ... che legittimamente hanno scelto di massimizzare il consenso, stando all'opposizione. E dunque si è ... Stiamo lavorando per la scuola: abbiamo tanti ragazzi immunizzati e che a mio avviso dovrebbero ...

Scuole fredde a Somma Lombardo: l'opposizione chiede una commissione varesenews.it Lucentini boccia la nuova scuola: non serve L’opposizione ’Avanti Montegranaro’ continua a gridare allo scandalo sulla decisione dell’amministrazione Ubaldi di rinunciare a 3 milioni di euro a fondo perduto per la nuova scuola media.

Esami maturità: blitz di protesta al Miur del movimento studentesco Come Opposizione Studentesca d’Alternativa chiediamo l’eliminazione degli scritti e l’introduzione della tesi interdisciplinare in una fase che per gli studenti e’ decisamente emergenziale data la ...

