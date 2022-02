(Di martedì 1 febbraio 2022)ha annunciato di averildiuna sua, che fu presentata nel 2019 come Libra e che più di recente aveva cambiato nome in Diem. In un comunicato pubblicato dalla Diem Association, l’associazione che

Advertising

Game_Set_Match_ : RT @ilpost: Facebook ha ufficialmente abbandonato il progetto di creare una sua criptovaluta - ilpost : Facebook ha ufficialmente abbandonato il progetto di creare una sua criptovaluta - AristarcoScann1 : RT @ItalianoRt: ??????????? La giunta militare del Mali espelle ufficialmente l'ambasciatore francese. Gli sono state date 72 ore per fare i ba… - ItalianoRt : ??????????? La giunta militare del Mali espelle ufficialmente l'ambasciatore francese. Gli sono state date 72 ore per f… - FNW94 : RT @StarWarsAdd_Ita: Siamo felici di annunciare ufficialmente l'inaugurazione del Databank di Star Wars Addicted. Si tratta di una serie di… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook ufficialmente

Il Post

La Coppa Milano - Sanremo, per la prima volta prenderàil via giovedì 31 marzo presso ... TAGS automobilismo coppa corsa milano sanremo storica CONDIVIDITwitter redazionesportivaormai certo. La Commissione europea il 2 febbraio includeràgas e nucleare nella " tassonomia verde ", ovvero nella classifica dei mezzi da ... Condividi: TwitterLike this: Like ...Facebook ha annunciato di aver ufficialmente abbandonato il progetto di creare una sua criptovaluta, che fu presentata nel 2019 come Libra e che più di recente aveva cambiato nome in Diem. In un ...Le emozioni azzurre dell'atletica ai Mondiali sbarcano in Rete. Oltre all'ampia copertura televisiva e alle news del sito federale, sarà possibile seguire online i prossimi Mondiali attraverso i due s ...