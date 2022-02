Di Maio dovrà rendere conto di «condotte molto gravi» | dice Giuseppe Conte

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, il leader dei Cinque Stelledi non avere nulla da rimproverarsi. Anzi, in un’intervista al Fatto Quotidiano elenca i meriti del Movimento: «Abbiamo centrato il primo obiettivo, assicurare piena continuità dell’azione di governo ed evitare il rischio di un cambio di esecutivo. Abbiamo indotto al ritiro Silvio Berlusconi e abbiamo evitate che sul Colle si arrivasse a compromessi al ribasso». Così l’ex presidente del Consiglio prova a riprendersi un ruolo centrale nello scacchiere politico, dopo le critiche che gli sono piombate addosso per il modo in cui ha condotto le trattative per il Colle. A partire dalle accuse arrivate da Luigi Di. E nell’intervista al Fatto Quotidiano racconta la sua versione dei fatti dell’ultima settimana. Precisando ...