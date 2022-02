Collauto | “Col Napoli partita ardua | ma non siamo più la squadra dell’andata”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Collauto Col

forzAzzurri

...scelta del club e in questo caso ci dobbiamo fidare del team di mercato composto da Mattia... assurdo che la situazione della Salernitana sia arrivata a tenere tuttifiato sospeso fino all'...Zanetti ha poi parlato del morale della squadra post sconfittaVerona: 'Normale che nelle prime ... quando siamo andati a prenderlo io eeravamo gli unici a crederci, per questioni fisiche ..."La squadra è cambiata: è stato inserito qualche elemento e certi giocatori storici di questo biennio sono andati via".Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo i 6 negativizzati di giovedì, ieri un altro membro del gruppo squadra del Venezia è uscito dal tunnel del Covid, ora gli elementi ancora in isolamento s ...