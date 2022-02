Calendario Test MotoGP Sepang 2022: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 1 febbraio 2022) Ormai ci siamo. Ancora poche ore e la nuova annata della MotoGP edizione 2022 è pronta a fare alzare il suo sipario. Come tradizione la classe regina si concede alcuni giorni di Test per mettere in pista le nuove moto, in vista di una annata che ci regalerà ben 21 Gran Premi e, soprattutto, il consueto grande spettacolo. I primi Test pre-stagionali andranno in scena sul tracciato di Sepang (Malesia) per due giornate che permetteranno a team e piloti di lavorare 16 ore complessive sulle nuove moto (orario italiano 3.00-11.00). La seconda tranche si vivrà nel corso della prossima settimana con tre giorni di lavoro sul tracciato di Mandalika, dove in questa stagione vivremo il primo Gran Premio di Indonesia. Inizia, quindi, la stagione 2022 della MotoGP. ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Ormai ci siamo. Ancora poche ore e la nuova annata dellaedizioneè pronta a fare alzare il suo sipario. Come tradizione la classe regina si concede alcuni giorni diper mettere in pista le nuove moto, in vista di una annata che ci regalerà ben 21 Gran Premi e, soprattutto, il consueto grande spettacolo. I primipre-stagionali andranno in scena sul tracciato di(Malesia) per due giornate che permetteranno a team e piloti di lavorare 16 ore complessive sulle nuove moto (o italiano 3.00-11.00). La seconda tranche si vivrà nel corso della prossima settimana con tre giorni di lavoro sul tracciato di Mandalika, dove in questa stagione vivremo il primo Gran Premio di Indonesia. Inizia, quindi, la stagionedella. ...

