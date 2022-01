(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il cantante, che durante il Festival farà coppia con Hu portando il brano ‘Abbi cura di te’, ha avuto un passato decisamente travagliato e così tante cose da raccontare da “poter fare un libro” (e fra queste una battaglia legale con). E alla vigilia della kermesse scoppia una bomba scagliata dall’exInizia già a far discutere, il rapper di Avellino classe 1985 che parteciperà al Festival di. Alla vigilia della kermesse musicale arriva, infatti, una bomba su Michele Matera, fatta esplodere dal suo ex. Ma non è la prima volta che il rapper, con un vissuto molto duro, entra in contrasto con i colleghi. Come quella volta, ad esempio, che finì in tribunale congravi su: dalla ...

Advertising

zazoomblog : Polemiche assicurate con Highsnob a Sanremo: dai problemi con Fedez alle accuse dell’ex sodale - #Polemiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche assicurate

Periodico Italiano

In ogni caso,e discussioni, soprattutto per i mancati interventi dalla sala Var. Inter - Venezia, ignorata la manata di Dzeko Sull'esito della sfida di sabato pomeriggio a San ...Sono stati designati gli arbitri per le gare della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A., dopo un ritorno in campo piuttosto turbolento che ha vistoe veleni in diversi campi. A Massa la grande sfida tra Roma e Juventus , a Pairetto il confronto tra Inter e ...L' Europa e gli States non sono rimaste insensibili al cospetto della rielezione di Sergio Mattarella nel ruolo di capo dello Stato. Un bis segnato da grandi ...ALGHERO. I consiglieri di minoranza hanno garantito il numero legale, così l'assemblea del Parco di Porto Conte si è potuta svolgere. Questo non attenua le polemiche da parte della tessa opposizione..