(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Golfo del Leone non è stato generoso con il tratto di mare antistantedidove si è svolta l’ottavadell’. Ha tenuto per se le sue raffiche a 45 nodi, fermandole a Bonifacio, ed ha invece lascato passare una fastidiosissima e lunghissimaoceanica, che, con un metro di altezza ed intervalli di oltre 6”, ha reso davveroconfortevole la giornata ai regatanti. La cronaca dell’ottavadell’di, quindi, con il Comitato di Regata, presieduto da Fabio Barrasso, che ha atteso stoicamente fino alle 13:30 che uno scirocchetto di 6 nodi di stabilizzasse per dare inizio alle ...

Advertising

Terzobinarioit : Vela, campionato invernale al Riva di Traiano: una sola prova con tanta onda e poco vento - PressMareItalia : Il #GolfodelLeone non è stato generoso con il tratto di #mare antistante #RivadiTraiano dove si è svolta l’ottava p… - ShareMySea_IT : Invernale Riva di Traiano: una sola prova con tanta onda e poco vento - Italiavela : Invernale Riva di Traiano: una sola prova con tanta onda e poco vento. Vincono Tevere Remo Mon Ile in 'Regata', Fah… -

Ultime Notizie dalla rete : Invernale Riva

ItaliaVela

... mentre Luvumbo è tornato al Cagliari Si è chiusa ieri sera la finestra di mercatoche ha ... ora è pronto per la nuova avventura inal Lario.CALCIOMERCATO LIVE Ore 20 - Giù il sipario sulla finestradi calciomercato. Ore 19:58 - ... L'estremo difensore torna inallo Stretto a titolo definitivo dal Seregno e sottoscriverà un ...Si è chiusa ieri sera la finestra di mercato invernale che ha regalato un ultimo botto in entrata ... ora è pronto per la nuova avventura in riva al Lario. Da segnalare anche tre movimenti in uscita ...La sessione di calciomercato invernale che ha appena chiuso i battenti si è dimostrata ... Non è ancora nota la data del suo ritorno in riva all’Arno, ma Amrabat si è ufficialmente affrancato ...