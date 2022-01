Green pass, mascherine all’aperto, scuole e discoteche: il Cdm riscrive (di nuovo) le regole (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ora che la corsa al Quirinale è finita, il governo torna al lavoro per semplificare le regole. Il consiglio dei ministri avrà un ricco ventaglio di norme da esaminare. Lo fa in un giorno particolare: siamo a due anni esatti dall’inizio dello stato di emergenza. All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, oltre al superamento del sistema dei colori, la decisione sulle mascherine all’aperto e sulla riapertura delle discoteche. Ma anche la semplificazione delle regole per le scuole, la proroga oltre i sei mesi della validità del Green pass per chi ha ricevuto il booster. Con i dati sui contagi incoraggianti e con oltre l’87% degli italiani che ha concluso il ciclo vaccinale, il governo si sta quindi preparando ad allentare la stretta delle misure ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ora che la corsa al Quirinale è finita, il governo torna al lavoro per semplificare le. Il consiglio dei ministri avrà un ricco ventaglio di norme da esaminare. Lo fa in un giorno particolare: siamo a due anni esatti dall’inizio dello stato di emergenza. All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, oltre al superamento del sistema dei colori, la decisione sullee sulla riapertura delle. Ma anche la semplificazione delleper le, la proroga oltre i sei mesi della validità delper chi ha ricevuto il booster. Con i dati sui contagi incoraggianti e con oltre l’87% degli italiani che ha concluso il ciclo vaccinale, il governo si sta quindi preparando ad allentare la stretta delle misure ...

