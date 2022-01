Green pass | Bassetti | “A primavera va tolto”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilobbligatorio? “A iniziova messo un punto. Col 95-96% di popolazione coperta dall’infezione grave va”. Parola di Matteo, direttore della clinica di Malattie Infettive ‘San Martino’ di Genova, intervistato da Libero. “La gente – dice – è stufa: non si può andare avanti così. Invito la politica a fare attenzione: un cittadino stufo, quando hai a che fare con una malattia infettiva, è il pericolo maggiore in cui puoi imbatterti, perché non segue più alcuna regola. Agli italiani andrebbe eretto un monumento: il 90% si è vaccinato, e la percentuale continua a crescere. Hanno e abbiamo rispettato tutte le regole, ma nonostante questo resistono restrizioni insensate”, spiega ancora riferendosi ad esempio “al limite di 5 mila spettatori negli stadi, che ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - EleEsse77 : RT @Controcorrentv: Sulla comunicazione dello Stato riguardo il green pass, @N_DeGirolamo e @PSenaldi la pensano diversamente #Controcorren… - cinziaberardi1 : RT @GAngrilli: Ma forse sta andando così? 6 milioni di novax hanno fatto chiudere tutti i locali d'Italia pur essendo finiti per lo più in… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

... divieto di feste e concerti all'aperto e revisione delle quarantene a scuola e del sistema dei colori, oltre alla durata illimitata delper chi ha fatto la terza dose booster . In ...e vaccino obbligatorio per gli over 50, da domani entreranno in vigore alcune delle misure restrittive contenute nei vari Dpcm che sono stati licenziati dal Consiglio dei Ministri tra ...Il Consiglio dei ministri di oggi varerà nuove regole anti Covid per il mese di febbraio: si va verso la proroga dell’obbligo di mascherina ...Tornano le regioni in zona arancione e con esse anche la nuova autocertificazione, con nuove norme e obblighi. Vediamo quali sono.